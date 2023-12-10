Йожеф Сабо обурений продажними людьми, які працюють для Росії на різних рівнях. Сам екс-тренер Динамо і збірної України не сидить без діла,

"Думаю, дуже багато чиновників в європейських організаціях отримує великі гроші від Росії. Що казати, якщо в Україні багато зрадників, які продалися за російські гроші. Я маю на увазі людей, які фотографують росіянам наші позиції та об'єкти інфраструктури.

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Я часто гуляю Києвом і бачу багатьох людей, які фотографують об'єкти. Одного разу я навіть не витримав і сказав одним: "А ви не боїтеся, що вас зараз візьмуть за сраку і кудись відвезуть?! Навіщо ви фотографуєте?!". Міноборони ясно ж усіх попередило: "Не фотографувати!". Вони мені нічого не відповіли, сховали фотоапарат і пішли геть.

Учора на Хрещатику теж бачив одного, стояв із триногою, камерою і знімав у бік універмагу. Я підійшов до нього, кажу: "Ви що робите? Покажіть мені дозвіл на зйомку. Може, ви для Росії знімаєте?". Він злякався, почав щось бурмотіти: "Ви що, я такого ніколи не зроблю". Я вже трохи "схиблений" на цьому.

Ну а що робити, якщо пишуть, що коригувальників ловлять щодня в різних містах України: Києві, Херсоні, Одесі, Полтаві, Чернігові. Зрадники всюди! Значить, вони отримують від Росії хороші гроші", – резюмував Сабо у коментарі Спорт-Екпресу.

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