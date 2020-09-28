Український захисник видав божевільний матч у Литві – п'ять асистів і перемога з рахунком 7:1
Оборонець Судуви Євген Єфремов став головним героєм матчу 17 туру чемпіонату Литви проти Рітеряйя.
Український легіонер оформив п'ять асистів, допомігши своїй команді перемогти з рахунком 7:1.
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Перші два м'ячі Судува забила без участі Єфремова, але надалі правий латераль просто знищував свій фланг. Простріли, верхові подачі, передачі на хід – все знаходило партнерів. Особливо старався хорват Йосіп Таліч, який оформив покер (три голи з передач Єфремова). Розгромна перемога дозволила Судуві випередити Жальгіріс і повернути собі лідерство у чемпіонаті Литви.
Додамо, що Єфремов виховувався у структурі Шахтаря, а цього літа Колос його відпустив на правах вільного агента.
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