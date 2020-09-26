Аталанта зустрічалася з Торіно в 2-му турі Серії А та перемогла з рахунком 4:2. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Торіно – Аталанта стартував в 16:00 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 1". Це перший офіційний поєдинок для бергамасків у сезоні 2020/21 – поєдинок першого туру проти Лаціо пройде 30 вересня. Натомість Торіно вже стартував у чемпіонаті Італії з виїзної поразки від Фіорентини. До слова, в минулому сезоні Аталанта фінішувала на 3-му місці Серії А, тоді як туринці посіли лише 16-ту сходинку турнірної таблиці.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України

Руслан Маліновський розпочав поєдинок у запасі. Нагадаємо, у сезоні 2019/20 українець провів 34 матчі в чемпіонаті Італії, у яких забив 8 голів та оформив 5 асистів. Нещодавно Маліновський відзначився забитим м'ячем у товариському поєдинку, а також організував ще одне взяття воріт. Втім, це не переконало Джан П'єро Гасперіні випустити лідера збірної України з перших хвилин.

Також в Аталанти все ще відсутній Йосіп Ілічіч, який пропустив тривалий час через травму, а пізніше ще й зіткнувся з психологічними проблемами. Словенець вже повернувся до тренувань, але на перший матч сезону лідер бергамасків опинився поза заявкою.

Поєдинок розпочався доволі спокійно. Низка подач у виконанні гравців обох команд не призвели до моментів, а от після 5-ї хвилини стало гаряче. Спершу Мурієль впав у штрафному Торіно, не випросивши пенальті, а вже в наступній атаці Дзадза легко виграв боротьбу в Шутало та потужно пробив з лівої у ближній кут. Спортьєлло лише поглядом провів м'яч, який струсонув поперечку воріт Аталанти!

Втім, взяття воріт відтермінувалося ненадовго. На 11-й хвилині Томас Рінкон без жодного спротиву пройшов половиною поля бергамасків та покотив на Белотті. Капітан Торіно ударо з лівої пробив повз голкіпера та вразив дальній кут. Щоправда, відповідь Аталанти була блискавичною – менш ніж за 2 хвилини Папу Гомес більярдним ударом з-за меж штрафного вразив нижній кут воріт Сірігу. М'яч влучив у стійку, від якої опинився у сітці. 1:1 – веселий початок.

Тут же Сапата після пасу Госенса вдруге вразив ворота Торіно, проте гол було скасовано через офсайд у захисника збірної Німеччини. На 19-й хвилині Госенс міг забивати й сам, проте після пасу Гомеса не влучив з вбивчої позиції. Втім, вже на 21-й хвилині бергамаски все ж вийшли вперед. Гомес закинув на хід Мурієлю, а той у дотик влучив у дальній нижній кут. Два шедеври від Аталанти вже у першій чверті поєдинку!

Після такого бурхливого відрізку команди логічно взяли паузу. Гості відійшли на власну половину поля, а кілька стандартів від Торіно не принесли загрози. Наприкінці тайму господарі цілком могли залишитися в меншості. Дзадза ліктем перевірив міцність щелепи Шутало – хорватський захисник витримав удар, а екс-форвард збірної Італії отримав лише жовту картку.

Здавалося, перша 45-хвилинка так і завершиться, проте іншої думки були Гомес та Хатебур. Перший класно навісив на дальній кут воротарського, а правий латераль ударом з льоту зробив рахунок 3:1. І тут же Белотті ударом головою скоротив відставання – шикарний перший тайм з 5-ма голами!

Одразу по перерві Гасперіні провів одну заміну – замість Кальдари, який мав жовту картку, вийшов Хосе Паломіно. Руслан Маліновський продовжував спостерігати за грою з лави запасних. Вже на 47-й хвилині гості могли забивати четвертий гол, але Мурієль не влучив у ближній верхній кут. Хороший шанс був у Гомеса, який пробив вище з перспективного штрафного. Такий натиск гостей у підсумку прогнозовано призвів до забитого м'яча. Де Рон після пасу Мурієля ефектним ударом в дотик відправив м'яч у дальній кут воріт Торіно.

На 64-й хвилині Гасперіні випустив Руслана Маліновського. Півзахисник збірної України вийшов замість Мурієля, а вже за хвилину мав шанс забити. Хавбек виграв верхову боротьбу, але пробив просто в голкіпера. За дві хвилини українець ефектно обіграв суперника та міг пробивати сам з-за меж штрафного, проте вирішив тонко віддати на Толої. Трохи засильно – захисник не дістав до м'яча. Загалом Руслан дуже активно ввійшов у гру – після його навісу Госенс не зумів точно пробити, а в наступному епізоді український хавбек заробив перспективний штрафний удар, який сам же і виконав. Щоправда, вкрай невдало.

Останні хвилини пройшли у спокійному темпі. Типовий випадок, коли одні не могли, а інші не дуже й хотіли. 4:2 – Аталанта стартувала в новому сезоні з перемоги та набрала перші 3 очки, а от Торіно програв свої обидва матчі та опустився на дно таблиці.