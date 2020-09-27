Форвард Коньяспора Артем Кравець у дебютному матчі за нову команду дублем допоміг своїм партнерам обіграти місцевого гранда – Бешикташ (4:1).

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Під час першого гола 31-річний українець пробрався у штрафний майданчик з лівого флангу та влучно пробив з гострого кута. Другий м'яч Артема був забитий з пенальті. Варто відзначити, що нападник у цьому поєдинку ще й відзначився асистом.

Нагадаємо, близько місяця тому Динамо оголосило про підписання Кравця, але нещодавно сторони вирішили припинити співпрацю.

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