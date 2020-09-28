Украинский защитник выдал сумасшедший матч в Литве – пять ассистов и победа со счетом 7:1
Защитник Судувы Евгений Ефремов стал главным героем матча 17 тура чемпионата Литвы против Ритеряйя.
Украинский легионер оформил пять ассистов и помог своей команде победить со счетом 7:1.
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Первые два мяча Судува забила без участия Ефремова, но в дальнейшем правый латераль просто уничтожал свой фланг. Прострелы, верховые подачи, передачи на ход – все находило партнеров. Особенно старался хорват Йосип Талич, оформивший покер (три гола с передач Ефремова). Разгромная победа позволила Судуве опередить Жальгирис и вернуть себе лидерство в чемпионате Литвы.
Добавим, что Ефремов воспитывался в структуре Шахтера, а этим летом Колос его отпустил на правах свободного агента.
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