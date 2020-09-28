Украинский легионер оформил пять ассистов и помог своей команде победить со счетом 7:1.

Кравец отличился крутым голом в турецкой Суперлиге – видео дубля украинца

Первые два мяча Судува забила без участия Ефремова, но в дальнейшем правый латераль просто уничтожал свой фланг. Прострелы, верховые подачи, передачи на ход – все находило партнеров. Особенно старался хорват Йосип Талич, оформивший покер (три гола с передач Ефремова). Разгромная победа позволила Судуве опередить Жальгирис и вернуть себе лидерство в чемпионате Литвы.

Добавим, что Ефремов воспитывался в структуре Шахтера, а этим летом Колос его отпустил на правах свободного агента.

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