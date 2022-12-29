Українець перебрався в БАТЕ лише в липні з білоруської Іслочі. У складі борисовців зіграв 15 матчів, забив 5 голів та віддав 1 асист. Попри це, контракт з ним не продовжили і Юсов став вільним агентом, інформує офіційний сайт клубу.

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У складі БАТЕ 28-річний атакувальний хавбек, який може зіграти і на позиції форварда, став віце-чемпіоном Білорусі сезону-2021. Вихованець запорізького Металурга також пограв за білоруські Торпедо Жодіно, Слуцьк, Граніт і молдовську Дачію. В чемпіонаті України не виступав з 2016 року.

Зазначимо, що вартість Дмитра Юсова на Transfermarkt – 450 тисяч євро.

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