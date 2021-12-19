Опорний півзахисник солігорського Шахтаря Нікіта Корзун не сумує під час зимового відпочинку від футболу.

Білорус у своєму Instagram опублікував кумедне фото, на якому видно, як він "перебрав" з вагою. "Скиньте терміново тренера. Відпустка пішла не за планом. Терміново в дірект", – пожартував Нікіта.

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До слова, у сезоні 2021 Корзун і його Шахтар С здобули золоті медалі чемпіонату Білорусі. Нікіта зробив у це чималий внесок – 18 матчів у першості й одна результативна передача.

Протягом 2016-2020 років хавбек належав київському Динамо, але закріпитись у Києві не зумів, тому кияни віддавали його в оренду в Динамо Мінськ, Аль-Фатех і португальський Вілафранкенш.