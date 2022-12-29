Украинец перебрался в БАТЭ только в июле из белорусской Ислочи. В составе борисовчан сыграл 15 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Несмотря на это, контракт с ним не продлили и Юсов стал свободным агентом, информирует официальный сайт клуба.

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В составе БАТЭ 28-летний атакующий хавбек, который может сыграть и на позиции форварда, стал вице-чемпионом Беларуси сезона-2021. Воспитанник запорожского Металлурга также поиграл за белорусские Торпедо Жодино, Слуцк, Гранит и молдовскую Дачию. В чемпионате Украины не выступал с 2016 года.

Отметим, что стоимость Дмитрия Юсова на Transfermarkt – 450 тысяч евро.

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