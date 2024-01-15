"Завдяки чому Твердохліб може ще прогресувати? Сильніші партнери по атаці, більш атакувальна гра – це саме те, що потрібно Єгору, щоб розкрити свій потенціал. Він раніше грав за команди, які не були лідерами своїх турнірів, а коли атакують рідко й малими силами, то на Єгорі концентрувалося надто багато уваги захисників. Тепер все залежить від нього.

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Антропометрія в Твердохліба, скоріше, не центрального, а крайнього нападника, вінгера. Це якщо команда грає 4-3-3. Кривбас іноді грає і 4-4-2, у два нападники. Єгор міг би грати другого форварда у відтяжці, який грає із глибини, шукає вільні зони, вривається туди, не боїться, йде в обіграш.

Якщо є простір і Твердохліб набере швидкість, то може спокійно обіграти одного-двох. У цьому плані схожий на Мудрика. Тільки за ігровим інтелектом сильніший, на мою думку. Хоча в плані фізичної підготовки, техніки та швидкості – слабшим за Мудрика, звичайно. Але за позицією – приблизно так. У Минаї Єгор забив дуже гарний гол після того, як обіграв трьох-чотирьох. Але в УПЛ він це робив іноді. А в мене на аматорському рівні – постійно", – поділився Мурашенко в інтерв'ю Українському футболу.

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