"Благодаря чему Твердохлеб может еще прогрессировать? Сильные партнеры по атаке, более атакующая игра – это именно то, что нужно Егору, чтобы раскрыть свой потенциал. Он раньше играл за команды, которые не были лидерами своих турниров, а когда атакуют редко и малыми силами, то на Егоре концентрировалось слишком много внимания защитников. Теперь все зависит от него.

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Антропометрия у Твердохлеба, скорее, не центрального, а крайнего нападающего, вингера. Это если команда играет 4-3-3. Кривбасс иногда играет и 4-4-2, в два нападающих. Егор мог бы играть второго форварда в оттяжке, который играет из глубины, ищет свободные зоны, врывается туда, не боится, идет в обыгрыш.

Если есть пространство и Твердохлеб наберет скорость, то может спокойно обыграть одного-двух. В этом плане похож на Мудрика. Только по игровому интеллекту сильнее, по моему мнению. Хотя в плане физической подготовки, техники и скорости – слабее Мудрика, конечно. Но по позиции – примерно так. В Минае Егор забил очень красивый гол после того, как обыграл троих-четверых. Но в УПЛ он это делал иногда. А у меня на любительском уровне – постоянно", – поделился Мурашенко в интервью Украинскому футболу.

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