Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Єгора Твердохліба з Миная.

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Контракт із хавбеком розрахований на 4 роки. Офіційна сума трансферу не повідомляється. Раніше стало відомо, що гданська Лехія готова була викласти за Єгора 300 тисяч доларів, але закарпатці підняли цінник до 400 тисяч. Кривбасу вдалося трохи збити вартість гравця шляхом прописаних в угоді бонусів.

Нагадаємо, Твердохліб став гравцем Миная влітку 2022 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за "лисів" 15 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

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