"Шовковський таки хоче дати шанс Супрязі. Це логічне рішення. У лютому Супрязі виповниться 24 роки. Він через багато пройшов. Від статусу нового Шевченка до непотрібного гравця Луческу.

Позитивні новини з лазарету Динамо – журналіст озвучив терміни відновлення Ярмоленка

Зараз він став досвідченішим і отримав шанс своєї кар'єри. У Супряги ідеальна можливість довести свою придатність", – сказав Вацко у ефірі Вацко on air.

У цьому сезоні Супряга зіграв за київську команду в чотирьох матчах і відзначився однією результативною передачею. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Нагадаємо, свого часу Владислава Супрягу називали "новим Шевченком", але гравець не зміг виправдати очікувань в складі "біло-синіх".

Судаков за 50 мільйонів євро і ще два вибухові трансфери в Європу – УПЛ готова дивувати, а процес пішов