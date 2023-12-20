Поклонський не зміг домовитися з керівництвом грузинської Самгуралі про продовження контракту. Як інформує офіційний сайт грузинського клубу, Поклонський покинув посаду головного тренера команди, яку привів до п'ятого місця за підсумками останнього сезону чемпіонату Грузії. Його контракт завершився 15-го грудня.

Екс-захисник збірної України очолив грузинський клуб

Для потрапляння в єврокубки команді не вистачило всього лише трьох очок – саме таке завдання керівництво клубу ставило перед тренером. Самгуралі також успішно виступила в останньому розіграші Кубка країни – команда з Цхалтубо дісталася до півфіналу турніру.

Поклонський пропрацював у клубі з жовтня 2023 року. У 8 матчах під його керівництвом Самгуралі здобув 4 перемоги, 2 рази зіграв унічию і зазнав 2 поразок.

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