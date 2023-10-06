Український фахівець Олександр Поклонський очолив Самгуралі, повідомляє клубна прес-служба.

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Сторони підписали контракт на 3 сезони – до червня 2026 року. Асистувати Олександру буде його екс-одноклубник по Таврії та Кривбасу Васіл Гігіадзе.

Нагадаємо, Поклонський найбільшої слави здобув у Дніпрі, звідки викликався у збірну України. Тренерську кар'єру розпочав у 2013 році у тому ж Дніпрі. У якості головного працював у Нікополі та ВПК-Агро.

Самгуралі після 28-ми турів йде у чемпіонаті Грузії на п'ятій сходинці, набравши 43 очки. До слова, у команді вже є один українець – півзахисник Денис Баланюк.

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