Поклонский не смог договориться с руководством грузинской Самгурали о продлении контракта. Как информирует официальный сайт грузинского клуба, Поклонский покинул пост главного тренера команды, которую привёл к пятому месту по итогам последнего сезона чемпионата Грузии. Его контракт завершился 15-го декабря.

Экс-защитник сборной Украины возглавил грузинский клуб

Для попадания в еврокубки команде не хватило всего лишь трёх очков – именно такую задачу руководство клуба ставило перед тренером. Самгурали также успешно выступила в последнем розыгрыше Кубка страны – команда из Цхалтубо добралась до полуфинала турнира.

Поклонский проработал в клубе с октября 2023 года. В 8 матчах под его руководством Самгурали добыл 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

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