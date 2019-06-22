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Український тренер Пилипчук був звільнений з Динамо Мінськ через політичні причини

10:35 764 Читать на русском
Український тренер Пилипчук був звільнений з Динамо Мінськ через політичні причини
Роман Пилипчук / ФК Динамо Мінськ

Колишній помічник українського спеціаліста Романа Пилипчука у мінському Динамо – Денис Попов розповів, чому тренерський штаб на чолі з українцем було звільнено.

"У клубі відбулася зміна керівництва. До цього у нього був приватний власник Чиж, а зараз команда стала бюджетної від Міськвиконкому. Це більше політичний момент: там вирішили, що тренувати команду повинні місцеві білоруські фахівці.

Український тренер Пилипчук покинув мінське Динамо

Нам так і сказали – що ми, на жаль, йдемо не за спортивним принципом. У нас був контракт до кінця сезону. Якби не ця ситуація, то ми б, звичайно, працювали там далі. Коли Роман Михайлович Пилипчук розмовляв з президентом клубу, мова йшла про те, що це далекоглядний проект.

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Ми збиралися тренувати там не просто як вийде, ми хотіли цілеспрямовано розвивати команду. У плані спортивної складової все йшло за планом, у нас був результат і перспектива. На жаль, вдалося пропрацювати в мінському Динамо тільки кілька місяців", – передає слова Попова "Євро-Футбол".

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Теги
Світ Українці за кордоном Динамо Мінськ Динамо Мінськ Білорусь Роман Пилипчук
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