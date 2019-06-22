Украинский тренер Пилипчук был уволен из Динамо Минск по политическим причинам

Бывший помощник украинского специалиста Романа Пилипчука в минском Динамо – Денис Попов рассказал, почему тренерский штаб во главе с украинцем был уволен.

"В клубе произошла смена руководства. До этого у него был частный владелец Чиж, а сейчас команда стала бюджетной от Горисполкома. Это больше политический момент: там решили, что тренировать команду должны местные белорусские специалисты.

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Нам так и сказали – что мы, к сожалению, уходим не по спортивному принципу. У нас был контракт до конца сезона. Если бы не эта ситуация, то мы бы, конечно, работали там дальше. Когда Роман Михайлович Пилипчук разговаривал с президентом клуба, речь шла о том, что это дальновидный проект.

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Мы собирались тренировать там не просто как получится, мы хотели целенаправленно развивать команду. В плане спортивной составляющей все шло по плану, у нас был результат и перспектива. К сожалению, удалось проработать в минском Динамо только несколько месяцев", – передает слова Попова "Евро-Футбол".