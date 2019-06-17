Білоног оформив дубль після виходу на заміну і допоміг мінському Динамо здобути розгромну перемогу

Нападник Дмитро Білоног продовжує демонструвати чудову форму в чемпіонаті Білорусі.

Білорусь. Вища ліга, 11 тур

Динамо Мінськ – Енергетик-БГУ – 6:1

Голи: Зубовіч, 25, 29, Білоног, 62, 80, Треботіч, 86, 88 – Васільєв, 10

Вилучення: Гречішко, 42 (Енергетик)

Цього разу український форвард Динамо Мінськ відзначився двома м'ячами у матчі з Енергетиком-БГУ.

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Вже традицією стало те, що Білоног показує високу результативність після виходів на заміну. У перерві він вийшов замість Зубовіча, який встиг забити два м'ячі у першій половині.

Дмитро вирішив не відставати від конкурента і також оформив дубль, забивши свої третій і четвертий голи у поточному чемпіонаті. Підсумкова перемога Динамо – 6:1.

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