Український тренер Пилипчук покинув мінське Динамо

Український спеціаліст Роман Пилипчук більше не очолює Динамо Мінськ.

Білоруський клуб та Пилипчук розірвали контракт за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт мінського Динамо.

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Причиною такого рішення став перегляд контрактних зобов'язань з огляду на тимчасово нестабільну фінансову ситуацію в клубі.

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Зауважимо, що після 10 турів чемпіонату Білорусі мінське Динамо посідає 6 місце та має в активі 16 очок. Крім того, у білоруській команді виступає український нападник Дмитро Білоног.