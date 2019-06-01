toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Український тренер Пилипчук покинув мінське Динамо

16:27 228 Читать на русском
Український тренер Пилипчук покинув мінське Динамо
Роман Пилипчук / ФК Динамо Мінськ

Український спеціаліст Роман Пилипчук більше не очолює Динамо Мінськ.

Білоруський клуб та Пилипчук розірвали контракт за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт мінського Динамо.

Прийма і Татарков із Шахтарем Солігорськ виграли Кубок Білорусі – у фіналі були обіграні Фещук та Старгородський

Причиною такого рішення став перегляд контрактних зобов'язань з огляду на тимчасово нестабільну фінансову ситуацію в клубі.

Білоног забив дебютний гол за Динамо Мінськ і допоміг перемогти Іслоч

Зауважимо, що після 10 турів чемпіонату Білорусі мінське Динамо посідає 6 місце та має в активі 16 очок. Крім того, у білоруській команді виступає український нападник Дмитро Білоног.

blog_ava
Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
14:13
4999
Теги
Українці за кордоном Світ Динамо Мінськ Динамо Мінськ Білорусь Роман Пилипчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
15
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук