Український тренер отримав запрошення з чемпіонату Азербайджану
12:31 - Читать на русском
Ще один наш земляк спробує себе у європейській першості.
Український фахівець Віталій Тарасенко увійде до тренерського штабу Сумгаїта, повідомляє Azerisport.
60-річний коуч отримав запрошення від білоруського наставника азербайджанського клубу Олексія Баги.
До слова, Тарасенко після завершення кар'єри футболіста працював у вінницькій Ниві та тираспольському Шерифі.
Нагадаємо, Сумгаїт йде на передостанньому рядку турнірної таблиці чемпіонату Азербайджану, набравши після 14-ти матчів дванадцять очок.
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