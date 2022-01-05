Тренер воротарів Вадим Деонас завершив роботу у Львові, повідомляє офіційний сайт "містян".

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46-річний фахівець припинив співпрацю з клубом за спільною згодою сторін.

Нагадаємо, Деонас приєднався до тренерського штабу Львова ще у січні 2020 року. З того часу він встиг попрацювати у клубі під керівництвом п’ятьох різних наставників.

Хто замінить Вадима у команді Олега Дулуба наразі невідомо – раніше ЗМІ сватали на цю посаду Василя Хомутовського, однак білоруський фахівець не підтвердив запрошення у команду свого земляка.

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