Украинский тренер получил приглашение из чемпионата Азербайджана
12:31 - Читати українською
Еще один наш земляк попробует себя в европейском первенстве.
Украинский специалист Виталий Тарасенко войдет в тренерский штаб Сумгаита, сообщает Azerisport.
60-летний коуч получил приглашение от белорусского наставника азербайджанского клуба Алексея Баги.
К слову, Тарасенко после завершения карьеры футболиста работал в винницкой Ниве и тираспольском Шерифе.
Напомним, Сумгаит идет на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, набрав после 14-ти матчей двенадцать очков.
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