Пахтакор під керівництвом Максима Шацьких продовжив свою гегемонію в чемпіонаті.

Підопічні легенди Динамо за тур до фінішу гарантували собі золоті медалі першості Узбекистану.

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Для чемпіонського титулу Пахтакору потрібно було перемагати на полі Термеза. Команда Шацьких впоралася з цим завданням, здолавши суперника з рахунком 2:1. Для "левів" це четверта поспіль і загалом 16-та перемога в національному чемпіонаті. Дві останні – під керівництвом 45-річного Шацьких.

Оформити "золотий дубль" поки не вдається. Пахтакор знову провалився в Кубку, вилетівши в 1/8 фіналу від Динамо Самарканд (другий дивізіон). Тут триває гегемонія Насафа – третій успіх поспіль.

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