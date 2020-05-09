toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Ребров став пріоритетним варіантом для Фенербахче – чому екс-наставник Динамо є ідеальним кандидатом

15:08 926 Читать на русском
Ребров став пріоритетним варіантом для Фенербахче – чому екс-наставник Динамо є ідеальним кандидатом
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

На думку турецьких ЗМІ, колишній наставник Динамо вважається ідеальним варіантом для Фенербахче.

Стамбульський клуб розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера – це Сергій Ребров, Ненад Б'єліца та Мануель Пеллегріні. Хто б не очолив "канарок" у новому сезоні, перед ним стоятимуть 5 вимог.

Зокрема, зарплата складатиме 1 млн євро за сезон, а претендент зобов'язаний бути готовим працювати в умовах обмеженого трансферного бюджету. Також тренер має розвивати молодих гравців та пообіцяти виграти чемпіонат. Крім того, Емре повинен працювати спортивним директором Фенербахче, повідомляє Fotospor.

Рибалка: Ребров може привести Фенербахче до цілей, не маючи проблем з адаптацією

На думку видання, саме Ребров є тим, хто найбільше відповідає вимогам, а от Ненад Б'єліца не згоден практично на жодну. Ребров під час роботи як у Динамо, так і в Ференцвароші, давав шанс молоді (зокрема, при ньому почав грати той же Віктор Циганков). Найдорожчим його придбанням став Лукаш Теодорчик (близько 4 млн євро), а також 45-річний українець тричі став чемпіоном – двічі в УПЛ та одного разу в Угорщині.

Також видання відзначає, що Ребров отримує в Угорщині доволі скромну зарплату (близько 400 тисяч євро на рік), а досвід виступів у Фенербахче в статусі гравця допоможе йому швидше адаптуватися в клубі.

Нагадаємо, українець очолює Ференцварош з літа 2018 року та став із командою чемпіоном країни. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.

Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
5018
Теги
Головне Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Угорщина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук