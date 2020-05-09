Ребров став пріоритетним варіантом для Фенербахче – чому екс-наставник Динамо є ідеальним кандидатом

На думку турецьких ЗМІ, колишній наставник Динамо вважається ідеальним варіантом для Фенербахче.

Стамбульський клуб розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера – це Сергій Ребров, Ненад Б'єліца та Мануель Пеллегріні. Хто б не очолив "канарок" у новому сезоні, перед ним стоятимуть 5 вимог.

Зокрема, зарплата складатиме 1 млн євро за сезон, а претендент зобов'язаний бути готовим працювати в умовах обмеженого трансферного бюджету. Також тренер має розвивати молодих гравців та пообіцяти виграти чемпіонат. Крім того, Емре повинен працювати спортивним директором Фенербахче, повідомляє Fotospor.

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На думку видання, саме Ребров є тим, хто найбільше відповідає вимогам, а от Ненад Б'єліца не згоден практично на жодну. Ребров під час роботи як у Динамо, так і в Ференцвароші, давав шанс молоді (зокрема, при ньому почав грати той же Віктор Циганков). Найдорожчим його придбанням став Лукаш Теодорчик (близько 4 млн євро), а також 45-річний українець тричі став чемпіоном – двічі в УПЛ та одного разу в Угорщині.

Також видання відзначає, що Ребров отримує в Угорщині доволі скромну зарплату (близько 400 тисяч євро на рік), а досвід виступів у Фенербахче в статусі гравця допоможе йому швидше адаптуватися в клубі.

Нагадаємо, українець очолює Ференцварош з літа 2018 року та став із командою чемпіоном країни. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.

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