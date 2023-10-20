Представники карликової країни влаштували "полювання" на Расмуса Хьойлунда і в одному з моментів грубо влетіли коліном у спину форварду МЮ. Захисник Сімон К'яер вважає, що Копієвський втратив контроль над матчем.

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"Фол на Хьойлунді – це явна червона картка. Це було на 100 відсотків навмисно. Схожа ситуація свого часу була з Неймаром, коли йому влетіли коліном і зламали спину.

Це небезпечно, а поряд з моментом були троє суддів. Гравці Сан-Маріно щойно сказали Расмусу, що будуть переслідувати його коліна. Я чудово розумію італійську і запитав рефері, чи не потрібно йому перекласти. Лінію поведінки встановлює суддя, і він мав ухвалити це рішення. Я не розумію, адже ми ще й маємо VAR. Позаду було чітко видно, що захисник Сан-Маріно робить це на 100 відсотків свідомо", – заявив К'яер у коментарі TV2.

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