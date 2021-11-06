Півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв отримав запрошення від Асофіціація футбольних федерацій Азербайджану у молодіжну збірну країни, повідомляє Azerisport.

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Наразі тривають роботи щодо оформлення документів футболіста. Поряд із цим, футболіст також є кандидатом до національної команди Азербайджану.

Нагадаємо, Мустафаєв – вихованець Олександрії. У гравця азербайджанське походження, але народився та виріс він в Україні. На сайті УПЛ вказано, що футболіст має українське громадянство. У поточному сезоні він провів за "містян" 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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