Український півзахисник Олександрії отримав запрошення у збірну Азербайджану
Вітчизняний футбол близький до втратити чергового перспективного українця – Еміль Мустафаєв готується дебютувати за молодіжку "міллі".
Півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв отримав запрошення від Асофіціація футбольних федерацій Азербайджану у молодіжну збірну країни, повідомляє Azerisport.
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Наразі тривають роботи щодо оформлення документів футболіста. Поряд із цим, футболіст також є кандидатом до національної команди Азербайджану.
Нагадаємо, Мустафаєв – вихованець Олександрії. У гравця азербайджанське походження, але народився та виріс він в Україні. На сайті УПЛ вказано, що футболіст має українське громадянство. У поточному сезоні він провів за "містян" 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
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