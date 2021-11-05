Поєдинок на КСК Ніка між Олександрією та Металістом 1925 відкривав програму 14-го туру УПЛ. Господарі підходили до нього, маючи за плечима 4-матчеву безвиграшну серію, а гості програли в двох зустрічах поспіль – причому вони пропустили аж 11 голів. Половину з них команді забили олександрійці, які минулого тижня вибили "жовто-синіх" з Кубка, забивши 5 м'ячів у Харкові. Звісно ж, харків'яни бажали взяти реванш.

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Підопічні Юрія Гури розпочали дуже активно. В перші три хвилини вони провели два небезпечних простріли з меж карного майданчика, в наступні сім по воротах стріляв Устименко (вийшло зависоко), а на 12-й Мустафаєв увійшов на лівий край штрафного та пробив у Шеліхова. Металіст 1925 відповів шедевральним ударом Протасова метрів з 20-ти у дальню дев'ятку – м'яч пройшов поруч з нею!

В цілому, Олександрія виглядала значно активніше. На 24-й хвилині перевага в динаміці та агресії вилилась у шикарний постріл Рибалки з великої дистанції – сфера полетіла у верхній кут, але влучила у стійку! На 32-й же господарі добилися свого, відкривши рахунок. Знову варто відзначити Рибалку: Сергій віддав розрізний пас на правий край штрафного під вривання Кирюханцеву, а той одразу ж пробив у лівий нижній. 1:0!

Можливо, Олександрія забила б і другий м'яч ще до перерви, однак кураж і темп зірвало піро-шоу вболівальників. Матч призупинили на кілька хвилин, а після відновлення гри команди вже не загострювали. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів.

Другий тайм стартував без замін. За 10 хвилин після його початку вболівальники побачили тільки неточний удар Марлісона з лівого краю штрафного та не менш "косий" постріл Дубри з дистанції. Олександрія явно зменшила оберти, за що ледь не поплатилась на 59-й хвилині – Марлісон прийняв передачу від Западні й двічі пробив з мінімальної відстані! Першу спробу накрили, а добивання метрів з 10-ти пройшло над воротами.

Юрій Гура відреагував на такий хід подій заміною Рибалки на Демченка, а через 12 хвилин він освіжив атаку, випустивши Кожушка та Спінеллі (Кирюханцев та Устименко сіли в запас). Валерій Кривенцов, своєю чергою, зняв з гри Фабінью, кинувши у бій центрхава Батюшина. Всі ці перестановки негативно позначились на футболі команд в середині другого тайму – на 60-х хвилинах моментів не виникало. Матч виглядав рівно.

Металіст 1925 залишався у грі, однак на 73-й хвилині Олександрія несподівано забила другий гол! Спрацював стандарт і заміна: свіжий Демченко виконав подачу з кутового, а Дубра, вигравши боротьбу, замкнув її – 2:0! Це вже була вагома заявка на перемогу господарів.

Валерій Кривенцов пішов у ва-банк, в наступні 7 хвилин випустивши Кравченка, Савіна, Зубкова й Задераку. Юрій Гура парирував виходом Одарюка й Копини. Перестановки олександрійців спрацювали краще, адже за 20 хвилин після голу Дубри гості не створили жодного моменту. Господарі ж на 88-й могли й до розгрому справу довести внаслідок вривання Кожушка на лівий край штрафного, але Шеліхов відбив його удар.

Харків'яни у компенсований час огризнулися двома небезпечними пострілами з меж штрафного у виконання Ременюка та Кверквелії, однак Білик парирував їх. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Олександрії.

Команда Юрія Гури набрала 23 очки, залишившись на 6-й позиції у турнірній таблиці й наблизившись до третьої сходинки на дистанцію в три залікових бали. Металіст 1925 з 19 пунктами поки що тримається восьмим.

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