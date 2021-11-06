Полузащитник Александрии Эмиль Мустафаев получил приглашение от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана в молодежную сборную страны, сообщает Azerisport.

Игроки Динамо и Ворсклы получили вызов в сборную Люксембурга

В настоящее время продолжаются работы по оформлению документов футболиста. Наряду с этим футболист также является кандидатом в национальную команду Азербайджана.

Напомним, Мустафаев – воспитанник Александрии. У игрока азербайджанское происхождение, но родился и вырос он в Украине. На сайте УПЛ указано, что у футболиста есть украинское гражданство. В текущем сезоне он провел за "горожан" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Олександрія впевнено перемогла Металіст 1925 – харків'яни програли у третьому матчі поспіль