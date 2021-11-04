Тренерський штаб Люксембургу обрав список футболістів, які захищатимуть честь країни під час листопадового збору.

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До заявки також потрапили півзахисник Ворскли Олів'є Тілль та нападник Динамо Жерсон Родрігес, який зараз виступає за Труа на правах оренди. 11 листопада в рамках відбору до ЧС-2022 Люксембург зіграє проти Азербайджану, а 14 листопада – з ірландцями.

Збірна Люксембургу розташувалась на третій сходинці у групі А без шансів на вихід, пропустивши вперед Сербію та Португалію.

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