Український оборонець Динамо Дрезден Кирило Меліченко зазнав травми коліна на тренуванні і вибув на тривалий час, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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24-річний футболіст вже пройшов МРТ-обстеження – найближчими днями лікарі визначать ступінь серйозності травми та ухвалять рішення щодо можливої операції.

Нагадаємо, для українця це вже друга важка травму у 2023 році. На початку березня захисник порвав хрестоподібні зв'язки коліна у поєдинку з Ерцгебірге (1:0). У жовтні Меліченко повернувся до заявки Динамо, але на поле не виходив. Тепер він знову змушений пропустити частину сезону.

Нагадаємо, Кирило приєднався до дрезденського клубу влітку 2022 року. В Україні він виступав за молодіжні команди Арсенала та Шахтаря, а також пограв у складі Миная та Маріуполя. Його контракт з німцями чинний до 30 червня 2024-го. Transfermarkt оцінює його у 225 тисяч євро.

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