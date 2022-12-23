Український футболіст підписав контракт із Челсі – син Шевченка був серед конкурентів
15-річний Іван Струк підписав перший професіональний контракт, і одразу з лондонським грандом.
Струк пройшов перегляд потенційних новачків Челсі та за його підсумками підписав 2-річний контракт, повідомляє Чортківська міська рада.
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Загалом, брали участь 9 хлопців, але лише одному Івану вдалось переконати представників "синіх" підписати з ним угоду. Цікаво, що серед його конкурентів був один з синів Андрія Шевченка. Академія Челсі ж наразі має найвищий рейтинг продуктивності за версією Training Ground Guru, випереджаючи Арсенал, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.
Зауважимо, що Іван Струк є уродженцем Чорткова (Тернопільщина), а його родина має футбольну історію. Так, його батько, Ігор Струк, виступав за чортківський Кристал та тернопільську Ниву. Дідусь, Іван Струк, грав за чортківський Кристал, тернопільську Ниву, івано-франківський Спартак, а також тричі ставав володарем кубка СРСР "Золотий колос" серед сільських команд у складі бучацького Колоса.
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