"Кіліан також говорив, що у південноамериканських команд немає такої конкуренції, як у європейців. Кожен цінує той турнір, де грає.

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Чемпіонат Європи дуже важливий, але в ньому не беруть участі Аргентина, триразовий чемпіон світу, Бразилія, п'ятиразовий чемпіон світу, Уругвай, дворазовий чемпіон світу. Занадто багато чемпіонів світу за бортом, щоб сказати, що Євро – найскладніший турнір, правильно?

На чемпіонаті світу зібрані найкращі команди, всі чемпіони світу, як правило, там. Тому всі хочуть виграти цей турнір", – цитує Мессі ESPN.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе нещодавно сказав, що чемпіонат Європи складніше виграти, ніж чемпіонат світу.

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