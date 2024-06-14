"У кого найсильніший удар? Та в Маліни. Можна навіть не дискутувати. Маліна – і все. Бражко може конкуренцію скласти, але він не так часто це робить. В Маліни будь-який удар сильний, щоб м’яч розірвався. Руки після удару Маліновського не болять, просто в нього важкий удар. Мені здається, що інколи, коли він б’є, то сам не знає, куди м’яч полетить. М’яч може виляти, ти не знаєш, куди він полетить.

Лунін назвав гравця з найсильнішим ударом у збірній України

Дуже розумний підхід до ударів у Циганкова. Видно, що людина грає в топ-команді та прогресує. Він завжди дивиться, де стоїть воротар. Коли ти робиш крок в дальній кут, він може пробити в ближній. Для мене його удар – один з найскладніших. Можна сказати, інтелектуальний.

А Бондарю кажу: "Ворота – 7,32 метра. Ти можеш хоча б в площину влучити?". В нього такий удар, що він може замість воротаря від воріт вибивати м’яч – він завжди вище або мимо б’є. З двох ніг може пробити Мудрик та Довбик", – поділився Трубін в ефірі YouTube-каналу УАФ.

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