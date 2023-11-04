Денис Костишин не витримав заокеанського життя і вирішив повернутися на батьківщину.

Півзахисник Денис Костишин несподівано вирішив припинити співпрацю з американським Ель Пасо Локомотив, хоча його контракт передбачав опцію продовження угоди.

Костишин покинув клуб зі США – у контракті була опція продовження

За повідомленням Sport.ua, на рішення 26-річного вінгера вплинуло бажання повернутися в Україну й продовжити кар'єру в одному з клубів УПЛ.

Джерело зазначає, що якщо з якихось причин з працевлаштуванням на батьківщині виникнуть проблеми, то Денис буде розглядати варіанти з продовженням виступів за кордоном. Тільки вже в Європі.

Нагадаємо, Костишин перейшов в Ель Пасо (який виступає в Об'єднаній футбольній лізі – другій за рейтингом в США після МЛС) у січні 2023 року з Олександрії у статусі вільного агента. За цей час провів за американський клуб 34 матчі, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

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