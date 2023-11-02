Костишин відмовився продовжувати контракт з американським клубом Ель Пасо Локомотив, хоча його контракт передбачав цю опцію. Таким чином, техаська кар'єра українського півзахисника обмежилася одним роком.

Костишин віддав чергову гольову передачу в США – відео

"Хочу сказати велике спасибі команді за цей сезон! Ви дуже тепло прийняли мене у свою сім'ю. У цьому сезоні у нас була дуже хороша команда, ми неодноразово демонстрували це. Окремо хочу подякувати фанатам: ви і ваша підтримка були просто божевільними, дякую! Зичу кожній людині, яка належить до сім'ї Локо, тільки успіхів, перемог і багато-багато здоров'я! Люблю вас, хлопці! Удачі в майбутньому", – написав Костишин у своєму Instagram.