Полузащитник Денис Костышин неожиданно решил прекратить сотрудничество с американским Эль Пасо Локомотив, хотя его контракт предусматривал опцию продления соглашения.

Костышин покинул клуб из США – в контракте была опция продления

По сообщению Sport.ua, на решение 26-летнего вингера повлияло желание вернуться в Украину и продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ.

Источник отмечает, что если по каким-то причинам с трудоустройством на родине возникнут проблемы, то Денис будет рассматривать варианты с продолжением выступлений за рубежом. Только уже в Европе.

Напомним, Костышин перешел в Эль Пасо (выступающем в Объединенной футбольной лиге – второй по рейтингу в США после МЛС) в январе 2023 года из Александрии в статусе свободного агента. За это время провел за американский клуб 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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