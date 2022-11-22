"Хочеться сказати: "Джанні – ти дебіл?": Федецький знищив президента ФІФА за ганебний заклик призупинити війну в Україні
Колишній захисник Карпат, Дніпра та Шахтаря Артем Федецький різко пройшовся по президенту ФІФА Джанні Інфантіно.
"Коли практично весь світ підтримує Україну, ми чекаємо на реакцію ФІФА, де має бути дискваліфікація, повна ізоляція від абсолютного всього, а вони реагують зовсім по-іншому – продають трансляцію ЧС-2022 Росії. Ми розуміємо, що там є повна корупція, повна залежність ФІФА від Росії. І, на жаль, так відбувається. Це реалії.
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Ми бачимо, з яким скандалом відбувається цей чемпіонат світу, з якими людськими жертвами будувалися ці стадіони. Це не просто так береться. Звичайні робітники з Пакистану, з інших країн просто гинули на виробництві, і це сприймалося як належне.
Також реакція ФІФА на події України. Працівники ФІФА – зовсім ручні люди. Інфантіно – людина, яка продала себе за гроші, продала абсолютно все, що можна. Не знаю як реагувати. У мене просто ненависть до всього, особливо до того москальсько-рашистського. Тому мені цей чемпіонат світу абсолютно не цікавий.
Хочеться сказати: "Джанні – ти дебіл чи ні?". Чи зупинимо війну на місяць? Тобто давайте ось цього місяця мирні люди гинуть, а як буде чемпіонат світу, то не стрілятимемо, нехай люди поживуть, а потім знову продовжимо. Це повний неадекват. Я розумію за його словами тільки одне – це продажна людина, яка за гроші продала би будь-кому свою жалюгідну душу. Мабуть, і дияволу. Не треба звертати на них увагу", – поділився Федецький на YouTube-каналі Sportarena.
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