Сегодня, 22 ноября, СБУ рано утром посетила Киево-Печерскую Лавру с обысками, проверяя помещения на предмет возможного сокрытия ДРГ и хранения оружия.

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"В Киево-Печерской Лавре сегодня служба, но есть один нюанс", – пошутил Литовка об этом на своей странице в Facebook.

Заметим, что голкипер в августе перебрался в хорватскую Загору. В Украине он выступал за Севастополь (до 2014 года), Олимпик и Десну. За границей успел поиграть за латвийскую Ригу и румынскую Волунтари.