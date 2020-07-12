Український легіонер покине європейський клуб і розглядає можливість повернення в УПЛ

Півзахисник польського Ракува Руслан Бабенко розповів про подальші плани щодо своєї кар'єри.

"Контракт з Ракувом невдовзі закінчується. Ми з клубом вирішили його не продовжувати за обопільної згоди. Таким чином, з 1-го серпня я стану вільним агентом.

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Що далі? Є варіанти як в Україні, так і за кордоном. Зараз тривають переговори, але все стане ясно після закінчення сезону", – сказав Бабенко у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Бабенко перебрався у польський клуб влітку 2019 року, до цього хавбек виступав за українські Чорноморець та Зорю. У нинішньому сезоні в активі 28-річного футболіста 22 матчі в чемпіонаті Польщі, в яких він відзначився гольовою передачею.

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