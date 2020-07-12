Украинский легионер покинет европейский клуб и рассматривает возможность возвращения в УПЛ

Полузащитник польского Ракув Руслан Бабенко рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Контракт с Ракувом вскоре заканчивается. Мы с клубом решили его не продлевать по обоюдному согласию. Таким образом, с 1 августа я стану свободным агентом.

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Что дальше? Есть варианты как в Украине, так и за рубежом. Сейчас продолжаются переговоры, но все станет ясно после окончания сезона", – сказал Бабенко в комментарии Footboom.

Напомним, Бабенко перебрался в польский клуб летом 2019 года, до этому хавбек выступал за украинские Черноморец и Зарю. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 22 матча в чемпионате Польши, в которых он отметился голевой передачей.

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