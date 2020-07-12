toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Украинский легионер покинет европейский клуб и рассматривает возможность возвращения в УПЛ

16:37 - Читати українською
Украинский легионер покинет европейский клуб и рассматривает возможность возвращения в УПЛ
Руслан Бабенко / фото: Ракув

Полузащитник польского Ракув Руслан Бабенко рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Контракт с Ракувом вскоре заканчивается. Мы с клубом решили его не продлевать по обоюдному согласию. Таким образом, с 1 августа я стану свободным агентом.

Соболь принял участие в товарищеском матче Брюгге – чемпион забил сопернику 6 голов

Что дальше? Есть варианты как в Украине, так и за рубежом. Сейчас продолжаются переговоры, но все станет ясно после окончания сезона", – сказал Бабенко в комментарии Footboom.

Напомним, Бабенко перебрался в польский клуб летом 2019 года, до этому хавбек выступал за украинские Черноморец и Зарю. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 22 матча в чемпионате Польши, в которых он отметился голевой передачей.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу

blog_ava
Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставит приговор Сарри, Малиновский стал лучшим, а КР7, Дибала и Бентанкур спасают Турин
04:50
9547
Теги
Мир Польша Украинцы за рубежом Ракув Ракув Руслан Руслан Бабенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук