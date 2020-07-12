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Соболь взяв участь у товариському матчі Брюгге – чемпіон забив супернику 6 голів

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Соболь взяв участь у товариському матчі Брюгге – чемпіон забив супернику 6 голів
Брюгге здобув розгромну перемогу в спарингу / ФК Брюгге

Брюгге розтрощив Мехелен (6:0) у контрольному матчі. Едуард Соболь провів на полі годину.

Товариський матч

Брюгге – Мехелен – 6:0

Голи: Окереке, 19, 54, Баджі, 35, Д'ятта, 45, Опенда, 105, Ванакен, 110 (пен)

Чемпіон Бельгії провів третій спаринг, готуючись до нового сезону. Команда Едуарда Соболя каменя на камені не залишила від Мехелена – 6:0. Товариський матч пройшов у форматі два тайми по 60 хвилин, інформує офіційний сайт Брюгге.

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Захисник збірної України з'явився на полі по перерві за рахунку 4:0 та відіграв годину. У гольових атак лівий латераль участі не брав. Нагадаємо, Брюгге продовжив оренду 25-річного Соболя на сезон 2020/21. Бельгійський клуб має право викупу гравця в Шахтаря за 4 млн євро.

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Теги
Українці за кордоном Едуард Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія Товариські матчі Мехелен Мехелен
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