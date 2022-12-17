"Збір грошей на машину для батька. Мій тато – помічник армійського капелана, водій-стрілець.

Уламки збитого іранського дрона впали на територію бази Динамо – там відбувався дитячий турнір

Їздить у найгарячіші точки України, де йде війна (зараз він на фронті у Бахмуті) і допомагає нашим бійцям (перевозить поранених, постачає ліки, возить санітарів). Зараз дуже потрібен позашляховик для поїздок в негоду. Ціль збору – 250 тисяч грн (купівля авто, ремонт та обладнання). Будь-яка сума донату – важлива. Долучайся!" – написав Калюжний на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, права на 24-річного футболіста належать Олександрії. За Керала Бластерс Іван виступає в оренді до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні він провів за індійців 15 матчів, в яких забив 4 голи.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком