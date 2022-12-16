Представник прес-служби "біло-синіх" Андрій Шахов-молодший повідомив, що під час чергової атаки російських окупантів клуб ледве уникнув трагедії.

"14 грудня рано-вранці три уламки збитого іранського дрона впали на територію бази Динамо. На щастя, ні співробітники, ні інфраструктура клубу не постраждали.

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Проте цими днями проходив турнір за участю 30 команд серед дітей 2011 року народження. Початися ігри мали через декілька годин після атаки. І після скасування повітряної тривоги вони почалися.

Саме цього дня на нашу базу було заплановано приїзд американського телеканалу CNN, які були здивовані хоробрістю українських дітей", – написав Шахов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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