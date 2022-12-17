"Сбор денег на машину для отца. Мой папа – помощник армейского капеллана, водитель-стрелок.

Обломки сбитого иранского дрона упали на территорию базы Динамо – там проходил детский турнир

Ездит в самые горячие точки Украины, где идет война (сейчас он на фронте в Бахмуте) и помогает нашим бойцам (перевозит раненых, снабжает лекарствами, возит санитаров). Сейчас очень нужен внедорожник для поездок в непогоду. Цель сбора – 250 тысяч грн (покупка авто, ремонт и оборудование). Любая сумма доната – важна. Присоединяйся!" – написал Калюжный на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, права на 24-летнего футболиста принадлежат Александрии. За Керала Бластерс Иван выступает в аренде до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он провел за индийцев 15 матчей, в которых забил 4 гола.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком