Бывший полузащитник Зари и молодежной сборной Украины Максим Хлань накануне записал в свой актив сразу два результативных действия в Польше.

Польша, Дивизион 1, 20-й тур

Лехия – Плоцк – 3:1

Голы: Бобчек, 15, Хлань, 30, Мена, 60 – Гишпанский, 87

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Украинский полузащитник Максим Хлань продолжает зажигать в первом дивизионе Польши. Накануне наш земляк не словом, а делом приобщился к победе Лехии над Плоцком. 21-летний вингер сначала роскошным ассистом вывел партнера на ворота соперника, а в середине тайма отличился уже сам.

Победа позволила Лехии набрать 35 очков и закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. От лидера – гдынской Арки – гданьцы отстают на 2 пункта.

Напомним, Хлань в текущем сезоне провел за польский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контакт с Лехией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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* ассист Хланя (1:0)

* гол Хланя (2:0)