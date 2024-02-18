Партизан у черговому турі чемпіонату Сербії у більшості розгромив ІМТ (5:2). Долучився до цієї перемоги і представник УПЛ Деніл Кастільйо.

Сербія, Суперліга, 21-й тур

Партизан – ІМТ – 5:2

Голи: Северіна, 24, Ковачевіч, 45+1, Захід, 67 (п.), Кастільйо, 86, Йон Чжун, 90 – Радочай, 48, Луковіч, 81

Вилучення: Радочай, (ІМТ, друга жовта картка)

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У матчі 21-го туру сербської Суперліги дебютував еквадорський півзахисник Шахтаря Деніл Кастільйо, який на правах оренди виступає за Партизан. 19-річний опорник вийшов на заміну на 55-й хвилині і наприкінці матчу відзначився першим голом за команду Ігора Дуляя. Отримавши діагональ на лівий фланг Деніл, не зупиняючи сферу, з льоту прошив голкіпера суперника, забивши четвертий м'яч своєї команди у цьому матчі.

Партизан після 21-го туру набрав 53 очки і лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Црвену Звезду на 1 пункт.

Нагадаємо, Шахтар підписав Кастільйо влітку 2023 року, заплативши еквадорському ЛДУ Кіто 800 тисяч євро. За донеччан Деніл зіграв у поточному сезоні у 6 матчах, без результативних дій. Його оренда у Партизані триватиме до 30 червня 2024 року.

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