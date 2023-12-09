Український воротар молдовського Шерифа Максим Коваль став найкращим гравцем листопада за підсумками опитування вболівальників, повідомила прес-служба тираспольців.

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Наш земляк у голосуванні випередив нігерійського форварда Давіда Анкійє та камерунського нападника Жерома Мбекелі.

Нагадаємо, Коваль у листопаді зіграв у 3 матчах, в яких пропустив 6 голів. Загалом у поточному сезоні Максим провів 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких пропустив 28 голів (у 7-ми іграх відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює 30-річного кіпера у 500 тисяч євро.

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