У матчі 13-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка несподівано розійшлась миром з Фаренсе (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра-ліга, 13-й тур

Бенфіка – Фаренсе – 1:1

Голи: Рафа Сілва, 71 – Фалькао, 51

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У матчі 13-го туру португальської першості Бенфіка на своєму полі не змогла здолати скромний Фаренсе. Український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін вже традиційно вийшов у основі і провів не найкращий поєдинок. Але про все за порядком.

Вже на початку матчу Рафа Сілва міг виводити господарів вперед, але з вигідної позиції пробив повз праву стійку. В середині тайму "орли" розпакували ворота суперника, проте гол було скасовано через офсайд. За мить все той же Сілва змарнував черговий момент, пробивши прямо у голкіпера.

По перерві Фаренсе перевернув все з ніг на голову: кутовий з правого флангу завершився результативним ударом головою від Клаудіо Фалькао повз Трубіна.

Liga Portugal, Round 13



Benfica 0-1 SC Farense



️ Claudio Falcãopic.twitter.com/H4MUokKMb2 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

В середині тайму Сілва таки пристрілявся і зумів зрівняти. Попри надзусилля і божевільну кількість гольових моментів (і навіть класних ударів через себе у падінні) Фаренсе вистояв і здобув сенсаційну нічию (кураж того вечора спіймав голкіпер гостей).

Трубін за свою гру отримав одну з найнижчих оцінок у команді – 6,9 (менше лише у захисника Антоніу Сілви і нападника Каспера Тенгстедта – по 6,7 бала). Українець у матчі здійснив 4 сейви (два з-за меж штрафного), зробив 27 доторків до м'яча, лише одна з його шести дальніх передач дійшла до адресата, а точність його пасів склала 72%.

До слова, після 13 турів Бенфіка з 30 очками залишилась другою і відстає від Спортінга на 1 бал (свій поєдинок "зелено-білі" проведуть у суботу на виїзді проти Віторії Гімараєш).

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