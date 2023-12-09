Украинский вратарь молдавского Шерифа Максим Коваль стал лучшим игроком ноября по итогам опроса болельщиков, сообщает пресс-служба тираспольцев.

Бенфика упустила шанс выйти в лидеры Примейра-лиги, расписав ничью с середняком – Трубин стал одним из худших

Наш земляк в голосовании опередил нигерийского форварда Давида Анкие и камерунского нападающего Жерома Мбекели.

Напомним, Коваль в ноябре сыграл в 3 матчах, в которых пропустил 6 голов. Всего в текущем сезоне Максим провел 21 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов (в 7 играх отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает 30-летнего кипера в 500 тысяч евро.

"Тоталитарный режим" в Динамо – Шовковский феерит и возвращает звезд, Миколенко издевается над миллиардерами