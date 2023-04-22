Полузащитник Сент-Джонстон Максим Кучерявый довольно успешно выступает в аренде за Фолкерк.

Первая лига Шотландии, 34 тур

Аллоа – Фолкерк – 1:4

Голы: Скуголл, 55 – Маккей, 9, Кеннеди, 15, Хендерсон, 58, 66

Фолкерк приехал в гости к Аллоы и устроил разгром. Его соучастником стал 20-летний украинский хавбек, который провел на поле весь поединок.

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Кучерявый, по сути, начал избиение. Уже к 15-й минуте счет был 2:0, а в активе украинца было две результативные передачи. После перерыва соперник сократил отставание, но команда Максима еще забила дважды.

Фолкерк идет вторым в турнирной таблице третьего по силе дивизиона чемпионата Шотландии и будет участвовать в плей-офф за выход в Чемпионшип.

Заметим, что арендное соглашение Кучерявого из Сент-Джонстона рассчитано до конца мая. В марте молодого игрока признали лучшим игроком команды.

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